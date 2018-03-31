«الزينى»: يجب زيادة ميزانية شركات قطاع الأعمال بـ«الموازنة العامة»

قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال لها ميزانية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، ولكن تحتاج لزيادة في العام الجديد؛ نظرًا لأن أعداد الشركات المتعثرة والمثقلة بالقروض والديون البنكية في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن الدولة عليها النظر في ملف الصناعة من خلال إزالة عبء القروض الإدارية والمالية، والتفكير في التخلص من فائدة الـ24 ونص % الملقاة على القروض، والتي تعيق أصحاب الشركات والمصانع من تحقيق ربح عادل، ويؤدي في النهاية إلى الإغلاق والتعثر.



وأشار «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة عقدت جلسات مناقشة عديدة مع الوزراء المعنيين بملف شركات قطاع الأعمال، وفي كل مرة ينتهي بأن الأزمة في شقين، الأول في العنصر الإداري الموجود بالشركات، والأخر بعنصر الهيكلة الفنية.



