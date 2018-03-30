القاهرة : الجمعة 30 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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12:53 ص

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12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر
فن
الجمعة 30/مارس/2018 - 09:22 م

عمر خيرت يتألق في حفل «حكاية زمان» (صور)

عمر خيرت
عمر خيرت
أمير محمد خالد
dostor.org/2111324

تحت شعار «حكاية زمن» أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة.

وشهد الحفل استقبالا حارا لحظة صعوده على خشبة المسرح من قبل الجماهير من مختلف الأعمار والذين حضروا في الخامسة مساء قبل بدء الحفل بثلاث ساعات واحتشدوا وملأوا جنبات المسرح الذي رفع شعار آخر للحفل وهو «كامل العدد».

جاء الحفل ليكلل مسيرة خيرت، فحفلاته دائما ما تكون كاملة العدد، وخلاله قدّم باقة من أجمل معزوفاته الشهيرة التي تفاعل معها الحضور غناءً وتصفيقًا وفي حضرته، وبحث الجماهير عن أنفسهم وفتشوا بين ثنايا سنواتهم ومنها «إعدام ميت»، «ليلة القبض على فاطمة»، «100 سنة سينما» وطالبه الحضور بإعادة جميع برنامج الحفل مرارا وتكرارا.

عمر خيرت يتألق في حفل «حكاية زمان» (صور)
عمر خيرت يتألق في حفل «حكاية زمان» (صور)
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