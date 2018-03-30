عمر خيرت يتألق في حفل «حكاية زمان» (صور)

تحت شعار «حكاية زمن» أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة.



وشهد الحفل استقبالا حارا لحظة صعوده على خشبة المسرح من قبل الجماهير من مختلف الأعمار والذين حضروا في الخامسة مساء قبل بدء الحفل بثلاث ساعات واحتشدوا وملأوا جنبات المسرح الذي رفع شعار آخر للحفل وهو «كامل العدد».



جاء الحفل ليكلل مسيرة خيرت، فحفلاته دائما ما تكون كاملة العدد، وخلاله قدّم باقة من أجمل معزوفاته الشهيرة التي تفاعل معها الحضور غناءً وتصفيقًا وفي حضرته، وبحث الجماهير عن أنفسهم وفتشوا بين ثنايا سنواتهم ومنها «إعدام ميت»، «ليلة القبض على فاطمة»، «100 سنة سينما» وطالبه الحضور بإعادة جميع برنامج الحفل مرارا وتكرارا.