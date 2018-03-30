«كلنا معاك» بقنا تنظم احتفالية لحصول السيسى على أعلى الأصوات

نظمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا معاك" بمحافظة قنا، احتفالية داخل مقر الحملة بنادي المعلمين بمدينة قنا، بحضور منسق جمعية من أجل مصر منسق حملة "كلنا معاك" أسامة الهواري، والنائب عمرو السباعي الأمين المساعد، والدكتور ضاحي حمدان رئيس غرفة العمليات المركزية للانتخابات والصحفي وائل ممتاز أمين إعلام الحملة، ومنسق مركز قنا مبارك أحمد عامر، وجميع أعضاء غرفة العمليات.



وقال أسامة الهواري منسق الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي "كلنا معاك" بمحافظة قنا، إن الاحتفالية التي نظمت ابتهاجًا بحصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97% وتقديرًا لدور أعضاء فريق غرفة العمليات المركزية للحملة بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات ورصدها لكل ما يحدث على الأرض لحظة بلحظة.



وأضاف أن الحملة ستنظم احتفالية كبرى الإثنين المقبل عقب الإعلان رسميًا عن نتيجة الانتخابات الرئاسية فرحة بالفوز الكبير وانتصار مصر التاريخي.