فيديو وصور.. مشاجرة بين الأمن وأعضاء «الوفد» فى مدخل الحزب

شهد مدخل مبنى حزب الوفد، مشاجرة بين أفراد الأمن، وعدد من أعضاء هيئة الحزب، بسبب منع الأمن الأعضاء من الدخول.



ودعا الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية، اليوم الجمعة، لانتخاب رئيس جديد للوفد، إلى جانب التصويت على اللائحة الجديدة لبيت الأمة بعد نهاية ولايته.



وقضى "البدوي" دورتين منذ عام 2010، كل دورة أربع سنوات، وبالتالى لا يحق له الترشح مرة ثالثة، وفقًا للائحة الجديدة.



ومن المقرر أن يتسلم رئيس الحزب الجديد رئاسة الحزب يوم 2 يونيو المقبل، في موعد انتهاء مدة رئيس الحزب.



ويتنافس فى الانتخابات 4 مرشحين هم: بهاء الدين أبوشقة، وحسام الخولى، وياسر حسان، وعلاء شوالى.