«الاستعلامات»: رويترز تسحب تقريرها المغلوط بشأن الانتخابات

هاتف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مساء أمس، المسئولين الإقليميين في وكالة الأنباء البريطانية رويترز، عقب نشرها أمس واليوم تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر.



وتلقي رشوان من مسئولي إدارة رويترز، بأن إدارة الوكالة بلندن ونيويورك قد قررت سحب التقارير المشار إليها، ونشر قرار السحب من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للوكالة بجميع أنحاء العالم، ما يعد إقرارًا من الوكالة بعدم صحة ما ورد في هذه التقارير التي وصفتها القاهرة بالمغلوطة.