فهمي عمر: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة كانت ناجحة

أكد الإعلامي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التغطية الإعلامية لأيام الانتخابات كانت جيدة على كل القنوات والوسائط الإعلامية الممثلة في الإعلام الرسمي والخاص.



وقال عمر، إن القنوات نجحت في نقل صورة معبرة عن حب وتقديس أبناء مصر لوطنهم، وأنهم وراؤها ومعها؛ سعيا وراء نمائها وقوتها وازدهارها، فقد نقل الإعلام طوابير المواطنين التي اتجهت صوب صناديق الانتخابات، وحققت من خلالها سبقا في هذا المجال.



وأضاف رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي- في تصريحات صحفية- أن التغطية لم تقتصر على المدن الكبرى وعواصم المحافظات فقط؛ بل انتقلت للقرى والنجوع؛ لتبرز صلابتها تجاه قضايا الوطن، وجاء في المقام الأول "التليفزيون والإذاعة المصرية" اللذان يمارسان هذا الأمر منذ النشأة، فليس بجديد عليهما أن يقدمان هذه الصورة من التميز والتفوق بحكم الخبرة والتاريخ والسنين.