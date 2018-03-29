فرنسا تُجري محادثات مع شخصيات من شمال سوريا ووحدات حماية الشعب

قال مسؤولون أكراد في باريس إن الرئاسة الفرنسية أجرت محادثات يوم الخميس مع وفد سوري ضم أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردي لمناقشة الوضع في شمال البلاد.



ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات متزايدة في الداخل بسبب استجابته لتطورات الأوضاع في شمال سوريا، حيث شنت تركيا عملية "غصن الزيتون" قبل قرابة شهرين لطرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية.



واقتحمت تركيا مدينة عفرين السورية الأسبوع الماضي، وهددت مرارا بمواصلة عملياتها شرقا صوب منبج حيث تتمركز قوات أمريكية.



وقال المكتب الممثل لمنطقة روجافا في شمال سوريا، والتي يهيمن عليها الأكراد إلى حد كبير، على "تويتر": "استقبل قصر الإليزيه وفدا عربيا وكرديا ومسيحيا من سوريا لمناقشة الوضع في عفرين وشمال سوريا".