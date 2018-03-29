القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
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الخميس 29/مارس/2018 - 09:23 م

فرنسا تُجري محادثات مع شخصيات من شمال سوريا ووحدات حماية الشعب

ماكرون
ماكرون
متابعات
dostor.org/2110497

قال مسؤولون أكراد في باريس إن الرئاسة الفرنسية أجرت محادثات يوم الخميس مع وفد سوري ضم أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردي لمناقشة الوضع في شمال البلاد.

ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات متزايدة في الداخل بسبب استجابته لتطورات الأوضاع في شمال سوريا، حيث شنت تركيا عملية "غصن الزيتون" قبل قرابة شهرين لطرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية.

واقتحمت تركيا مدينة عفرين السورية الأسبوع الماضي، وهددت مرارا بمواصلة عملياتها شرقا صوب منبج حيث تتمركز قوات أمريكية.

وقال المكتب الممثل لمنطقة روجافا في شمال سوريا، والتي يهيمن عليها الأكراد إلى حد كبير، على "تويتر": "استقبل قصر الإليزيه وفدا عربيا وكرديا ومسيحيا من سوريا لمناقشة الوضع في عفرين وشمال سوريا".

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