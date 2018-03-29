نصائح هامة لوجبة «فطور» صحية

يتبع بعض الأشخاص أنظمة غذائية خاطئة تسمح له بتناول أي كمية أو أي أطعمة على وجبة الفطور بإعتبارها الوجبة الممكن حرقها بسهولة، وهذا الأمر شائعًا وأكثر خطورة على الوزن، ووفق موقع «الديلي ميل» فهناك بعض النصائح لإنقاص الوزن بشكل صحي من خلال الاهتمام بوجبة الفطور التي يجب أن تحتوي على العناصر الغذائية السليمة.



وينصح الموقع بأنه من المهم أن تكون وجبة الفطور وجبة متكاملة غذائيًا تحتوي على كل المعادن حتى عند اتباع حمية.



مثل: تناول الخبز الأسمر أو القمحة الكاملة أو الجبنة البيضاء الخاليتين من الدسم، مع خضار بداخلها. هذا النوع من الفطور يحتوي على كل الفئات الغذائية تقريبًا من حيث النشويات والبروتين والألياف.



أو تناول اللبن الخالي من الدسم مع الفاكهة وكمية من رقائق الفطور. هذا النوع يؤمن كمية من الألياف المهمة مع المعادن والفيتامينات بكمية من السعرات الحرارية المنخفضة؛ كما أنه يؤخر الشعور بالجوع.