القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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12:59 ص

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03:02 ص

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12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 09:16 م

نصائح هامة لوجبة «فطور» صحية

نصائح هامة لوجبة
مارسيل نظمي
dostor.org/2110493

يتبع بعض الأشخاص أنظمة غذائية خاطئة تسمح له بتناول أي كمية أو أي أطعمة على وجبة الفطور بإعتبارها الوجبة الممكن حرقها بسهولة، وهذا الأمر شائعًا وأكثر خطورة على الوزن، ووفق موقع «الديلي ميل» فهناك بعض النصائح لإنقاص الوزن بشكل صحي من خلال الاهتمام بوجبة الفطور التي يجب أن تحتوي على العناصر الغذائية السليمة.

وينصح الموقع بأنه من المهم أن تكون وجبة الفطور وجبة متكاملة غذائيًا تحتوي على كل المعادن حتى عند اتباع حمية.

مثل: تناول الخبز الأسمر أو القمحة الكاملة أو الجبنة البيضاء الخاليتين من الدسم، مع خضار بداخلها. هذا النوع من الفطور يحتوي على كل الفئات الغذائية تقريبًا من حيث النشويات والبروتين والألياف.

أو تناول اللبن الخالي من الدسم مع الفاكهة وكمية من رقائق الفطور. هذا النوع يؤمن كمية من الألياف المهمة مع المعادن والفيتامينات بكمية من السعرات الحرارية المنخفضة؛ كما أنه يؤخر الشعور بالجوع.

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