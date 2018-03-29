ألمانيا تعتقل 4 أشخاص بسبب حريق مسجد

اعتقلت السلطات الألمانية 4 سوريين؛ للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وتخريب وهجوم بالقنابل الحارقة على مُصلَّى يؤمه مسلمون أتراك، وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية، اليوم.



وأدى الحادث- الذي وقع في مدينة أولم، جنوب البلاد، بتاريخ 19 مارس الجاري- إلى أضرار مادية فقط، ولم يُصب الأشخاص الثمانية- الذين كانوا داخل المصلى وقت الهجوم- بأذى، حسبما أفادت الشرطة المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة بـ"شتوتجارت".



واعتقلت الشرطة، المشتبه بهم- الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا- أمس الأربعاء، واعترف أحدهم بمشاركته في الحادث، بحسب البيان.