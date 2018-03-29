القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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الخميس 29/مارس/2018 - 06:45 م

ألمانيا تعتقل 4 أشخاص بسبب حريق مسجد

حريق المسجد
حريق المسجد
أ ف ب
dostor.org/2110384

اعتقلت السلطات الألمانية 4 سوريين؛ للاشتباه بتورطهم في محاولة قتل وتخريب وهجوم بالقنابل الحارقة على مُصلَّى يؤمه مسلمون أتراك، وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية، اليوم.

وأدى الحادث- الذي وقع في مدينة أولم، جنوب البلاد، بتاريخ 19 مارس الجاري- إلى أضرار مادية فقط، ولم يُصب الأشخاص الثمانية- الذين كانوا داخل المصلى وقت الهجوم- بأذى، حسبما أفادت الشرطة المحلية في بيان مشترك مع النيابة العامة بـ"شتوتجارت".

واعتقلت الشرطة، المشتبه بهم- الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا- أمس الأربعاء، واعترف أحدهم بمشاركته في الحادث، بحسب البيان.

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