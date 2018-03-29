الراعي: الصّوم إعداد الذّات للعبور من الخطيئة إلى النّعمة

قال الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، إن الصّوم هو الامتناع عن الطعام والسّوائل، عدا الماء من نصف الليل حتى الظهر، والانقطاع عن أكل اللحوم الحليب ومشتقاته والبيض فى أيام محددة.



وأضاف الراعي أن الصوم من الناحية الروحيّة هو قوت النّفس وغذاء الروح، ودواء يُعطى الخلاص والتكفير عن الخطايا ويقترن بالصّلاة والإماتات فيُصبح الطّريق المختصَر للوصول إلى السّماء.



وتابع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق أن الصّوم إعداد الذّات للعبور من حالة الخطيئة إلى حالة النّعمة، «من الإنسان العتيق إلى الإنسان الجديد»، أليست الطّبيعة من بعد أن تجرّدت أشجارها من عتيق أغصانها وورقها، تدخلُ زمن الرّبيع لتلبس ثوبًا جديدًا، وتزهر لكي تعطى ثمارها لحياة البشر؟ كم نحنُ بالحريّ أفضل منها.