رمضان صبحى يحكى تجربة احترافه فى «اللعيب مع رزان ومهيب»

يُطل نجم مُنتخب مصر الشاب رمضان صبحي، لاعب نادي "ستوك سيتي" الإنجليزي ولاعب "الأهلي" السابق، عبر الحلقة الأولى من برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الذي يُقدمه كل من رزان مغربي ومُهيب عبدالهادي، ويُعرض في تمام العاشرة من مساء غد الجمعة على "MBC مصر".



ويظهر "صبحي"، خلال الحلقة، في منزله في إنجلترا لأول مرة وخلال تجوله في الأماكن المُفضلة لديه هناك، وكيف استطاع التغلب على الصعوبات الناتجة عن اختلاف طبيعة الحياة عن مصر، ويتحدث عن تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي وكيفية استعداداته للمُشاركة في كأس العالم.



تُعرض حلقة رمضان صبحي من برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" غدا الجمعة 30 مارس 2018 على قناة"MBC مصر" الساعة 10:00 مساءً.





