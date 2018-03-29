القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
21088295
إجمالى المشاركين
23293911
الأصوات الصحيحة
21771092
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682797
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الخميس 29/مارس/2018 - 01:53 م

سكرتير عام المنوفية: أهالي المحافظة ضربوا مثلًا في الديمقراطية

الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار،
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2110096

قال الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن أهالي المحافظة ضربوا مثالا في الديمقراطية، ورغبة الأهالي في ممارسة حقهم الانتخابي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة.

وأضاف، أن عدد الحضور في الانتخابات بلغ ١٢٠٧٣٩٢بنسبة ٤٨.٢٪ من إجمالي من لهم حق التصويت، وهي نسبة جيدة جدًا بالمقارنة بالانتخابات السابقة.

وكانت غرفة عمليات محافظة المنوفية، قد أعلنت عن المؤشرات الأولية للنتيجة النهائية لمحافظة المنوفية، في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي، وحصوله علي 1138565 بينما حصل منافسه علي موسي مصطفي موسي 22746 صوتا وبلغ عدد الأصوات الباطلة 55302 صوت.

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