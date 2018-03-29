«أبوفريخة»: نسعى لإنشاء قطاع خاص بصناعة مكونات السيارات

نظم المجلس التصديري للسلع الهندسية، اليوم الخميس، ورشة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم قطاع مكونات السيارات، في التوافق مع متطلبات التصدير للأسـواق الدولية.



وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس، إن هناك سعيا لإنشاء قطاع كامل خاص بصناعة المكونات، نظرا لأنها توفر فرص استثمار حقيقية، بالإضافة إلى قدرها على جذب الشركات العالمية لمصر.



وأضاف أبوفريخة، أن اللقاء اليوم استعرض قصص النجاح لعدد من الشركات، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف مناقشة كيفية التعامل مع شركات الـOEM العالمية في مجال السيارات والتأهيل، للوضع على قائمة سلاسل الموردين العالميين لهذه الشركات.