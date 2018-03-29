96147 صوتًا للسيسي مقابل 3990 لموسى بمركز منفلوط بأسيوط
رصدت الدستور، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وجاءت مؤشرات النتائج بمركز منفلوط:
أصوات صحيحة 100137
أصوات باطلة 9665
الرئيس السيسي 96147
موسى مصطفى 3990
وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.
وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.
وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت أمس الأربعاء.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.