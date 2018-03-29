٥٨٦٨٠ صوتًا لـ«السيسي» مقابل ١٩٣٠ لـ«موسى» بالمعادي

أظهرت مؤشرات أولية لنتائج اللجان الفرعية بالمعادي، والتي سيتم إعلانها باللجنة العامة بشكل رسمي بعد ساعات قليلة من الان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل علي (٥٨٦٨٠) صوتًا، والمهندس موسي مصطفي موسي( ١٩٣٠) صوتًا.



فيما بلغ مجمل التصويت في لجان المعادي (٦٧٥٤٤) صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة ( ٦٩٣٤ )، وبلغ مجموع الاصوات التي لها حق الانتخاب بلجان المعادي حوالي( ٢٠٢٣٧٥ )صوتًا، وبذلك تتعدي نسبة المشاركة ٣٤%.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات.