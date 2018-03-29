«السيسى» يقفز لـ83 ألف صوت مقابل 2440 لموسى بـ«سيدى جابر»

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية، بلجنة سيدي جابر بالإسكندرية، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 83 ألفًا و631 صوتًا، مقابل 2440 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في اللجنة 95 ألفًا و486 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 9374 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابي.