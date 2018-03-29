44486 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 2284 لـ«موسى» بأبو تيج فى أسيوط

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بمركز أبو تيج فى أسيوط، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 44486 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على 2284 صوتا.



وبلغ مجمل التصويت فى المركز 50173 صوتًا، بينهم 3404 أصوات باطلة.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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