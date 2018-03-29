1904 أصوات لـ«السيسى» مقابل 18 لـ«موسى» فى لجنة 35 بالإسكندرية

رصدت "الدستور"، عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت المؤشرات الأولية في لجنة 35 بمدرسة رشدي الثانوية الصناعية بالإسكندرية:

- حصل "السيسى" على 1904 أصوات.

- حصل "موسى" على 18 صوتًا.

- إجمالي الحضور 2078 ناخبًا.

- عدد الأصوات الصحيحة 1922صوتًا.

- عدد الأصوات الباطلة 156 صوتًا.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابي.