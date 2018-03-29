القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
سياسي
الخميس 29/مارس/2018 - 01:28 ص

1904 أصوات لـ«السيسى» مقابل 18 لـ«موسى» فى لجنة 35 بالإسكندرية

1904 أصوات لـ«السيسى»
شيماء حمودة
dostor.org/2109474

رصدت "الدستور"، عملية فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وجاءت المؤشرات الأولية في لجنة 35 بمدرسة رشدي الثانوية الصناعية بالإسكندرية:
- حصل "السيسى" على 1904 أصوات.
- حصل "موسى" على 18 صوتًا.
- إجمالي الحضور 2078 ناخبًا.
- عدد الأصوات الصحيحة 1922صوتًا.
- عدد الأصوات الباطلة 156 صوتًا.

وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابي.

ads
اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

منذ حوالي 7 ساعات

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية

منذ حوالي 9 ساعات

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي

منذ حوالي 10 ساعة

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»

منذ يوم

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

السيسي يتجاوز 7 ملايين صوت بعد فرز 4600 لجنة

شاهد.. انقطاع الكهرباء بإحدى لجان إمبابة أثناء عملية الفرز

المنوفية تمنح «موسى» الـ«صفر الثالث» في انتخابات الرئاسة

صور.. رسائل للسيسى ومحمد صلاح على بطاقات الاقتراع

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

ألبومات الصور

اعمال الفرز بمنطقة فيصل بالجيزة

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

بدء الفرز في إحدى لجان الزمالك

مسيرة تشجيعية لشباب «دعم مصر» في الإسكندرية

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

«بعد فضيحة المانشيت».. لمصلحة من يعمل صلاح دياب؟

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

كشكول

تعطيل الدراسة بقنا غدا لسوء الأحوال الجوية

وزارة التعليم: منح المدارس أجازة غدا أمر متروك لسيادة كل محافظة

تعليم الوادي الجديد: غدا أجازة رسمية بالمدارس لسوء الحالة الجوية

الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

ننشر جدول محاضرات القوافل التعليمية للثانوية العامة بالوادي الجديد

الأمصار

مؤشرات أولية.. «السيسي» يكتسح الانتخابات الرئاسية المصرية

اليمن يبلغ نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بفوزه على نيبال

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

لبنان يفوز على ماليزيا في تصفيات أمم آسيا

تعيين رئيس جديد لـ«اتصالات الجزائر»

منوعات

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

«هنشارك»: عدم المشاركة في الانتخابات يرخّص المواطن الشريف

أول رد من زوجة ترامب على اتهام الأخير بعلاقته نجمة إباحية

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك