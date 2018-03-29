21289 صوتا للسيسى فى مؤشرات لجنة مدينة أبو تيج بأسيوط

رصدت الدستور، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت المؤشرات الأولية في لجنة مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط:

إجمالي 24606

باطل 2540

السيسي 21289

موسي 777



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.