القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
9246358
إجمالى المشاركين
10270144
الأصوات الصحيحة
9536886
الأصوات الباطلة
733258
3%
موسي
290528
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سياسي
الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:55 م

السيسي يكتسح موسى بلجنة الضاهر في الشرابية

السيسي يكتسح موسى
مني هيبة
dostor.org/2109264

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 7 فرعية بمدرسة الضاهر الثانوية بنين بالشرابية عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 2275 من الأصوات، فيما حصل موسى مصطفى موسي على 72 صوتًا.

وبلغ إجمالي التصويت في اللجنة على 2727 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 381، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء اليوم وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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