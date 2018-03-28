السيسي يكتسح موسى بلجنة الضاهر في الشرابية

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 7 فرعية بمدرسة الضاهر الثانوية بنين بالشرابية عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 2275 من الأصوات، فيما حصل موسى مصطفى موسي على 72 صوتًا.



وبلغ إجمالي التصويت في اللجنة على 2727 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 381، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء اليوم وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.