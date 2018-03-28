2112 صوتا لـ«السيسي» و46 لموسى في لجنة 1 بالجمالية

أعلن المستشار أحمد القذامي، رئيس لجنة رقم 1 في مدرسة الحسين الإعدادية بنات إحدى اللجان الفرعية في دائرة الجمالية نتائج عملية فرز أصوات الناخبين.



وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 2112 صوتا بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 46 صوتا، والأصوات الباطلة 56 صوتا.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:



