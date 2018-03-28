شاهد.. 1733 صوتا لـ«السيسي» مقابل 139 لـ«موسى» في لجنة مدرسة «راجاك» بالغردقة

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة "مدرسة راجاك بالغردقه" عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد"1733" من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على عدد"139" من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 2107 أصوات، فيما بلغت الأصوات الباطلة 235.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.