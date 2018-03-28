1674 صوتًا للسيسي مقابل 24 صوتًا لموسى بلجنة 15 الدقي

أسفرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية رقم 15 بمدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، عن حصول المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي على 1274 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 24 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 1298.



فيما أدلى 1424 مواطنا مصريا بصوته، وبلغت عدد الأصوات الباطلة ١٢٦.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

