1948 صوتا للسيسي مقابل 56 لموسى بلجنة 32 عين شمس

أسفرت المؤشرات الأولية لأعمال فرز الأصوات فى اللجنة رقم 32 بعين شمس عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1948 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 56 صوتا، و203 أصوات باطلةا، وأن إجمالى الأصوات 2207.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

