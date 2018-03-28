2451 صوتًا لـ«السيسي» و64 لـ«موسى» في لجنة 37 بالشرقية

انتهت لجنة 37 بالشرقية من فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت نتيجة المؤشرات الأولية كالتالي:



2451 صوتا للرئيس عبدالفتاح السيسي.



64 صوتا لموسى مصطفى موسى.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:



