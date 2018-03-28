في الساعة الأخيرة.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع

شهدت مدرسة الحسين للبنات في شارع الدراسة بدائرة الجمالية إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالساعة الأخيرة من التصويت.



فيما كان الإقبال من قبل السيدات والفتيات أكثر من الرجال، ذلك وسط تشديدات أمنية كثيفة من قبل قوات الجيش ورجال الشرطة.



يذكر أنه انطلق الماراثون الانتخابي منذ يومين، على أن ينتهي اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساء، ويتنافس فى الانتخابات كل من عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.