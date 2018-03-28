شاهد.. «ستينية» تدعم السيسي بـ«تيشيرت»

"بحب السيسي وعملت تيشرت مخصوص بصورته؛ عشان أقول له: أنا بنتخبك عشان بحبك".. هكذا قالت «بخيتة باسيليوس» التى تبلغ من العمر 65 عاما- لـ«الدستور»، وأخذت تردد بصوت عال: «تحيا مصر في حب السيسي».



وارتدت "بخيته" تيشيرتا عليه صورة السيسي، وتوجهت إلى اللجنة الخاصة بها؛ لتدلي بصوتها في مدرسة الثانوية بنات بحلوان، حتى تعلن عن حبها لمصر، ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الساعات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.