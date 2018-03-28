الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت حتى العاشرة مساء
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، مد فترة التصويت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، مد فترة التصويت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
شارك وفد من الأطباء والعاملين في مستشفى «القوصية» المركزي في محافظة أسيوط، في انتخابات رئاسة الجمهورية لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية. وتجرى المنافسة بين عبدالفتاح السيسي، ...
شارك عضو مجلس النواب مصطفى الجندي، أهالي قرية «الحجايزة» في السنبلاوين، في مسيرة حاشدة رفعت أعلام مصر ولافتات للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في ...
شهدت لجان محافظة الغربية إقبالًا كثيفًا مع اقتراب إغلاق أبواب اللجان، حيث حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح ...