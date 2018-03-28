الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت حتى العاشرة مساء

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، مد فترة التصويت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم – في تصريح له – أن تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية، يأتي في ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم.





وأوضح أن كل من سيتواجد في جمعية الانتخاب (نطاق المركز الانتخابي) من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، قبل الساعة العاشرة مساء، سيتم تمكينه من التصويت، وحتى بعد تجاوز موعد إغلاق لجان الاقتراع.



