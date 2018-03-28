الفنان طارق الدسوقي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمصر الجديدة

أدلي الفنان طارق الدسوقي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بحزب المصريين الأحرار، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة بن سينا بمصر الجديدة.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.