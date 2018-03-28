القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:03 م

طفلة بعقل «راشدة»: «بنتخب عشان ما أزعَّلش مصر أم الدنيا»

طفلة بعقل «راشدة»:
ماريان رسمى
dostor.org/2108654

لم تتجاوز من العمر أكثر من 10 سنوات، حماسها فاق أسرتها، إلى أن حفَّزتهم جميعا لأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

"عندى كلام كتير أوى نفسى أقوله فى حب مصر".. هكذا قالت الطفلة "هدى وفيق أحمد"- لـ"الدستور"- من أمام مدرسة ناصر الإعدادية بنات بحلوان، فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية.

وأضافت ذات العشر سنوات: "عايزة أقول لكل الناس لازم ننتخب عشان مصر أم الدنيا، وما ينفعش نزعلها، لازم نوصل صوتنا لمصر، ويكون لينا رأى فى البلد".

وتابعت: "عايزة أنتخب عشان مصر ما تبقاش زى سوريا والعراق، ولازم كل الأمهات توعى أولادها للمشاركة؛ عشان مصر تبقى أحسن بلد، وبتشجيع الامهات؛ الأولاد هيكون عندهم انتماء لبلدهم".

ومن جانبها قالت والدتها: "بسبب بنتى؛ كلنا نزلنا ننتخب، هى إللى بتحفز البيت كله، وتتكلم مع إخواتها وتحسسهم بأهمية المشاركة الوطنية فى الانتخابات".

وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

طفلة بعقل «راشدة»: «بنتخب عشان ما أزعَّلش مصر أم الدنيا»
طفلة بعقل «راشدة»: «بنتخب عشان ما أزعَّلش مصر أم الدنيا»
طفلة بعقل «راشدة»: «بنتخب عشان ما أزعَّلش مصر أم الدنيا»
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