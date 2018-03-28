القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:53 ص

إسلام الغزولي: «السيسي» الأقدر على قيادة المرحلة الحالية

إسلام الغزولي، عضو
إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار
أشرف لاشين
dostor.org/2107447

قال إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار"، ومستشار رئيس الحزب لشئون الشباب، إن الحزب الذي نشأ عام 2011 نجح خلال فترة وجيزة أن يصبح الحزب رقم واحد في مصر وهو ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث حصد أعلى نسبة مقاعد حزبية داخل البرلمان،

وأكد الغزولي، خلال لقائه في برنامج "موعد مع الرئيس" على فضائية "النهار"، أنه تم الدفع بـ60 شابا وشابة في الانتخابات إيمانًا من الحزب بدور الشباب في المجتمع والمشهد السياسي.

ولفت إلى أن منهجية الحزب تعتمد على دعم تثبيت أركان الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحزب لا يهتم بالدفع بمرشح رئاسي بقدر اهتمامه بدعم الدولة المصرية وهو ما ظهر في أسبقية مناشدة الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية ثانية من منطلق الإيمان بدوره الوطني، وما يبذله من مجهودات ضخمة لبناء الدولة المصرية الحديثة كما أنه الأقدر على قيادة المرحلة الحالية.

وأوضح مستشار رئيس "المصريين الأحرار" لشئون الشباب، أن دفع الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022 يتوقف على طبيعة المشهد السياسي في ذلك الوقت، مؤكدا أن الحزب يعمل حاليا على إعداد الشباب للانتخابات المحلية كخطوة أولية فالحزب لا يستبق الأحداث ويخطو بخطوات ثابتة ومستقرة.

واستعرض "الغزولي" جهود الحزب في الانتخابات الرئاسية الحالية، موضحًا أن أمانة الشباب أطلقت هاشتاج "+18" لتوعية الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة والبالغ عددهم 9 ملايين شاب بلغوا السن القانونية للانتخاب مؤخرًا، وهاشتاج آخر لحث المصريين على النزول والمشاركة الانتخابية.

وأكد أن الحزب يركز على المواطن البسيط بجانب تركيزه على التحديات التي تواجه الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أن يعمل حاليا على تكثيف التفاعل مع المواطن المصري بالشارع بعيدا عن المكاتب المغلقة.

وتابع: إن الحزب لديه أمانات في كافة المحافظات يسعى من خلالها إلى خدمة المواطن وتحقيق دور الحزب على أرض الواقع، مردفًا: "المصريون أصبحوا أكثر وعيًا وفطنة ويعون جيدا دور الأحزاب.. وإن لم يتمكن الحزب من التفاعل مع المواطنين في الشارع فلن ينجح سياسيًا".

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