بالصور.. حفل عشاء للمصريين فى منزل السفير المصرى بعمان

أقام السفير المصري بسلطنة عمان أمس الثلاثاء حفل عشاء كبير فى منزله بمحافظة مسقط للضيوف المصريين المدعوين لمهرجان مسقط السينمائي الدولى.



وحضر حفل العشاء المخرج الكبير على بدرخان، والناقد الفني طارق الشناوى، والإعلامية بوسي شلبي، والناقد الفنى حسين إسماعيل، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والممثل عمرو واكد، والمخرج أحمد عادل يحيي، والمخرج أكرم محمود البزاوى، والمخرج محمد عادل، والصحفي الدكتور محمد سعد رئيس تحرير مجلة الأسرة ومدير مكتب اليوم السابع بسلطنة عمان، وفريق عمل التليفزيون المصري ونخبة من الصحفيين المدعوين لمهرجان مسقط السينمائي الدولى.



وبدأ حفل العشاء بأن قدم لهم معالى السفير محمد غنيم الشوكولاتة والمكسرات، وبدأ الحديث عن الفن بشكل عام، ثم الحديث عن حضارة عمان ومصر وتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلطنة عمان.



وانتهى العشاء فى تمام الحادية عشر مساء بعد وأخذ الجميع صورا تذكارية على وعود بأن يلتقوا مرة أخري قبل عودتهم لمصر.