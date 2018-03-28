واشنطن تجرى مناقشات مع السودان بشأن «سد النهضة»

أبلغ وزير الخارجية السوداني، مسؤولا أمريكيا بعزم السودان على مواصلة التفاوض والحوار البنّاء والعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين دولتي إثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي، وفقا لصحيفة «سودان تربيون»، مساء أمس الثلاثاء.



وبدأ وفد أمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشرق أفريقيا، إيريك ستروماير، أول أمس الإثنين، زيارة للخرطوم التقى خلالها مسؤولين للتعرف على موقف الخرطوم من قضية سد النهضة ضمن زيارة تشمل مصر وإثيوبيا أيضا لتقديم المساعدات اللازمة التي تؤدي إلى خلق أرضية مشتركة وحلول ترضي جميع الأطراف.



وبحسب الصحيفة، أكد وزير الخارجية إبراهيم غندور، في بيان صدر، أمس الثلاثاء، عزم السودان على مواصلة التفاوض والحوار البنّاء والعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين دولتي إثيوبيا ومصر توطئة للوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية لجميع الأطراف في قضية سد النهضة.