القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:02 م

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار على الطرق

كثافات مرورية بسبب
متابعات
dostor.org/2107063

ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة؛ بسبب هطول أمطار خفيفة على الطرق في ظل انتشار رجال المرور، على المحاور لتسيير حركة السيارات، إلى جانب رصد حركة السيارات بالكاميرات لرصد أي أعطال.

ورصدت شاشات غرفة عمليات المرور كثافات متوسطة أعلى كوبرى أكتوبر، بمطالعه ومنازله في المحافظتين، وأعلى الطريق الدائري، وبشوارع محيي الدين أبوالعز وجامعة الدول وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وكورنيش النيل وأعلى كبارى "فيصل و15 مايو وعباس"، إضافة إلى تباطؤ الحركة أعلى محاور "صفط اللبن وصلاح سالم، ورمسيس، والنصر" وبمناطق وسط القاهرة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق السريعة والصحراوية، إضافة لتفعيل الخط الساخن 01221110000؛ لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وناشدت إدارة المرور قائدي المركبات الالتزام بترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، مشددة على تواجد رجالها بمختلف الشوارع والميادين مدعومين بعدد من الأوناش لسرعة رفع أية أعطال.

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