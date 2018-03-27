القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:58 م

أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)

أمطار في القاهرة..
نادية عبدالباري
dostor.org/2107061

شهدت سماء القاهرة مساء الثلاثاء، سقوطًا مفاجئًا للأمطار بعد نهار مائل للحرارة في سماء العاصمة والوجه القبلي.

ورصدت «الدستور» سقوط الأمطار في الشوارع وظهور برق ورعد في سماء القاهرة.

وقال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إن درجة حرارة القاهرة غدًا لن تتجاوز 35 درجة مئوية، مضيفًا: «متخافوش الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا».

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالنزول وأداء الواجب الانتخابى، متابعًا: "المصريون بالخارج أدلوا بأصواتهم فى درجة حرارة 15 تحت الصفر، فكيف لنا ألا نؤدي الواجب الوطني في درجة حرارة لا تتعدى 35 درجة".

أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)
أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)
أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)
أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)
أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)
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