ندوة بالبرلمان الأوروبي لبحث خطر الإخوان بمشاركة مصرية

عقد أحد المراكز البحثية في أوروبا ويدعى "تريندز" ندوة في مقر البرلمان الأوروبي، لمناقشة خطر أيديولوجيا الإخوان على المجتمعات الأوروبية، بمشاركة مصر والإمارات وبلجيكا والسويد.



وأكد القائمون على الندوة أنه تم عقدها بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، لضرورة مواجهة الفكر الأيديولوجي للإخوان وتعزيز الفكر النقدي.



وأوضح الباحثون أنه يجب على السلطات وجميع الفئات من المواطنين بمواجهة موجات التطرف والتشدد، فرسالة الإخوان لم يكن هدفها الدين ولكن السلطة.



وأكد الباحثون أن هجمات بروكسل التي وقعت عام 2016، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن أيديولوجيا الإخوان تشكل نموذجًا للتطرف ويستقطب الشباب.





