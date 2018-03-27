رئيس غرفة الصناعات الهندسية يدلي بصوته في النزهة

أدلي محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالنزهة.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح أمس، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة صباح امس، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.