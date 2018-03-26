تحت الطبع.. كتاب «جدل الهوية فى الرواية العراقية الجديدة»

يصدر قريبًا عن دار شهريار ببغداد٬ كتاب "جدل الهوية في الرواية العراقية الجديدة" للناقد جميل الشبيبي٬ وغلاف من تصميم الفنان صدام الجميلي.



وقسم "الشبيبي" كتابه إلى ثلاثة فصول؛ ليتمكن من خلالها الإمساك بأهم ما قدمته الرواية العراقية ما بعد التغيير من رؤي جديدة٬ علي مستوي الخطاب أو التقنية السردية، وتتمثل هذه الفصول بالبحث عن التسجيلي والتخييلي في هذه الرواية٬ والوقوف عند صراع الهويات ثانيًا٬ وثالثًا ما الذي قدمته هذه الروايات من جماليات شعرية السرد.