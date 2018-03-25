القاهرة : الأحد 25 مارس 2018
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سياسي
الأحد 25/مارس/2018 - 12:13 م

«صوتك حر»: انتخابات المصريين فى الخارج قضت على أحلام «الإخوان»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسلام نصير
dostor.org/2101732

قال أحمد صابر سليم، المنسق العام لمبادرة «صوتك حر»، إن نسبة مشاركة المصريين في الخارج، في ماراثون الانتخابات الرئاسية قضت على أحلام جماعة الإخوان الإرهابية، لعرقلة مسيرة مصر نحو تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية.

وأكد صابر سليم، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن الحملات الممنهجة التي شنتها جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها من بعض الفصائل السياسية الممولة، لمطالبة المصريين في الخارج والداخل بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتسويقها بأنها ليست لها جدوى لم يكن لها تأثير ملموس لوعى المواطن المصرى بأغراض تلك الحملات الخبيثة لإسقاط مصر وستثبت النتائج النهائية للتصويت معدنه الأصيل،مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان «تترنح» وإنجاز الانتخابات الرئاسية يقضي تمامًا على أجندتها ومحاولاتها لإسقاط مصر.

وأشار المنسق العام إلي أن مبادرة «صوتك حر» عملت بكل طاقتها خلال الأيام الماضية من خلال شبابها في كافة المحافظات، وتم تنظيم حملات لطرق أبواب المواطنين، لشرح الأهداف الخبيثة لتنظيم جماعة الإخوان، وتوضيح الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الأخيرة.

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