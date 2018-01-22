أحمد عيد يكشف تفاصيل «خلاويص» في «هنا العاصمة»

أكد الفنان أحمد عيد في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «CBC» أنه لن يتخلى عن الكوميديا في أعماله، لكنه بدأ في تقديم أعمال من نوعية مختلفة.



وتحدث أحمد عيد عن فيلمه الجديد «خلاويص» وقال إنه يعرف كون فكرة دخول طفل للسجن بسبب تشابه الأسماء هي فكرة مختلفة فنيًا، وأنه في الفيلم يفترض أن ابنه تم القبض عليه بسبب تشابه أسماء فيضطر إلى ارتكاب جريمة ليُسجن معه.



وتابع الفنان أنه لا يرغب في العودة إلى «سينما الإيفيهات» بل يود تقديم عمل كوميدي لكن يكون به قضية مهمة يناقشها، موضحًا أنه يرى من المناسب للأطفال أن يشاهدوا الفيلم لأن بطل الفيلم طفل.