إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، وقف عمليات دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط، بسبب حالة عدم استقرار الأجواء، والرياح الشديدة والعواصف الترابية التي انعدمت معها الرؤية.



وقال مدير الميناء العميد يسري الدسوقي في تصريح اليوم الإثنين - إن آخر دخول لمركب صيد في البحر كان فجر اليوم قبل اشتداد العواصف، لافتا إلى أنه تم تأمين المراكب داخل الأحواض الخاصة بالميناء وربطها في الأرصفة لحمايتها من تلاطم الأمواج.



من ناحية أخرى، أغلق بوغاز بحيرة البرلس من ناحية البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج، وخوفا من تعرض المراكب للخطورة، لكون البوغاز على جانبيه حواجز خرسانية تهدد المراكب في حال اقتراب المراكب منها بفعل الرياح وسرعة التيار.