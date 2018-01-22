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الإثنين 22/يناير/2018 - 11:29 ص

استقالة منى زوبع من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار

منى زوبع، رئيسة
منى زوبع، رئيسة الهيئة العامة للاستثمار،
الدستور
dostor.org/2029882

قالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر حكومية، إن منى زوبع، رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، تقدمت باستقالتها اليوم الاثنين، من المنصب الذى تولته فى أغسطس الماضى، ولم تتضح حتى الآن أسباب الاستقالة، ولا من سيحل محلها فى رئاسة هيئة الاستثمار.

سبق أن عملت "زوبع" رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار فى وزارة الاستثمار، وفى الهيئة العامة للاستثمار، ومن قبلها مساعدا وكبيرا لمساعدى وزراء الشئون الاقتصادية والتعاون الدولى والاقتصاد والتجارة الخارجية، وفقا لموقع الهيئة على الإنترنت.

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