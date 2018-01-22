«لافروف»: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على سياسة روسيا الخارجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا لن تؤثر على سياسة موسكو الخارجية، واصفا هذه العقوبات بأنها "غير مبررة ".



وأضاف لافروف- في تصريحات اليوم الاثنين "أن الغرض من هذه العقوبات غير منطقي"، متابعا "على مدار السنوات التي مرت منذ فرض هذه العقوبات، رأى واضعوها كيف أنها لم تغير من سياسة روسيا الصادقة والمنفتحة والبناءة ".



وبشأن احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على بلاه، قال لافروف:" إن استخدام العقوبات ضد النخب والشركات الروسية لفرض تغيير على السياسة الخارجية أمر غير مُجد".