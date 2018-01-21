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اقتصاد
الأحد 21/يناير/2018 - 11:43 ص

«الملا» يستعرض نجاحات قطاع البترول بمؤتمر البحث والاستكشاف

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2028741

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 شهد نقلة نوعية فى تاريخ صناعة البترول والغاز المصرى، حيث تحقق خلاله قصص نجاح كبيرة فى كافة أنشطة البترول والغاز نتيجة سعى الحكومة الدائم فى التحرك نحو نظام السوق الحر للطاقة، بإصلاحات اقتصادية جديدة، لافتًا إلى أن قطاع البترول يبدأ العام الجديد ولديه ثقة كبيرة فى البناء على تلك النجاحات، مع الاستمرار فى تطوير قطاع البترول والغاز.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر تكنولوجيا البحث والاستكشاف، بحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، وعدد من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول والغاز.

وأوضح "الملا" أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة لتبادل الأفكار والرؤى واستعراض التحديات والفرص المتاحة والتطورات الأخيرة التى شهدها قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعرف على النتائج التى توصل إليها مشروع التطوير والتحديث، خاصة برنامج البحث والاستكشاف، وهو ما يعزز من زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، فضلًا عن برنامج تنمية الموارد البشرية لتعظيم إمكانيات العمالة الحالية وتدريبهم وتأهيلهم لتتماشى مع أولويات القطاع.

ووجه "الملا" الدعوة للمشاركة فى مؤتمر ومعرض "إيجيبس 2018" والمقرر عقده فى الثانى عشر من الشهر المقبل للتعرف أكثر على قصص النجاح بالقطاع والتحديات التى واجهته والإنجازات التى تم تحقيقها، وفرصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تطوير المناخ الاستثمارى وضمان الحوافز المتوازنة مما يسهم فى نمو وازدهار مصرنا الحبيبة.

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