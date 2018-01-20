نائبة: السيسي أخذ قرار الإصلاح الاقتصادي مراهنًا على وعى المصريين

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، سكرتير المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، إن المتأمل في كلمات الرئيس السيسي يكتشف أنه اتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بالمخالفة لآراء الحكومة وبالمراهنة على وعي وتماسك الشعب المصري ونجح في ذلك، وها نحن نحصد الثمار.



وأضافت "عطوة" أن الرئيس اتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي في توقيت كان الجميع ينصحه بالحفاظ على الشعبية، وأن مثل هذه القرارات تنتقص من شعبيته، لكنه فضل مصلحة مصر على حساب أي شيء آخر، واتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي الجريئة على الرغم من أن كل الآراء وقتها حذرته من الخسارة الشعبية والتصويتية لاسيما أننا مقبلون على انتخابات رئاسية.



وأضافت عطوة أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يقف احترامًا وشكرًا للمصريين على تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأول رئيس يقول: «أنا مش رئيس أنا مواطن عادي جئت في مهمة بناءً على استدعاء شعبي لي وأول رئيس على الهواء يصارح وبالأرقام الخطط المستقبلية والاستراتيجيات التي يتبناها، وهذا سر الالتفاف الشعبي حول شخص عبدالفتاح السيسي».