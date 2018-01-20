«السمسرة».. مهنة رأسمالها الإقناع والعلاقات و«الفهلوة»

لا يختلف اثنان على أن مهنة "السمسرة" أصبحت أحد أكثر المهن المنتشرة، حتى في التجارة عبر الإنترنت، فهناك صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتجارة والسمسرة، خاصة أنها مهنة لا تحتاج لتكاليف، سوى موهبة الإقناع والعلاقات و"الفهلوة" التى تكتسبها من التعامل المستمر مع العميل "الزبون"، حسب وائل محمد، سمسار عقارات.



والسمسرة، فى رأى وائل محمد، لا تقتصر على قطاع معين كقطاع العقارات فقط، بل تمتد لتشمل كل القطاعات، كسمسار سيارات، وسمسار قطع غيار، حتى هناك سمسار ملابس وبدل رجالي كالمنتشرين بمنطقة وسط البلد، وتتدرج عمولة السمسار من 9- 20% من قيمة الصفقة إن كانت بضاعة، أما إن كانت وحدة سكنية، فتصل لشهر كامل من الساكن ونصف من المالك، إن كانت الشقة إيجارًا، أما لو كانت تمليك فتصل العمولة لـ4% من قيمة الصفقة.



وتابع: أن هذه المهنة لا تطلب رأسمال ولا تفرغ كامل، بل يمكن أن تعمل في وظيفة حكومية، يومية، أو مشروع خاص، وتمارس مهنة السمسرة بدون معوقات.