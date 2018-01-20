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السبت 20/يناير/2018 - 11:40 ص

إحالة وكيل نيابة متهم بقتل سمسار بالقاهرة الجديدة للجنايات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2027615

أمر المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة وكيل نيابة في طنطا، للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل سمسار سيارات بالقرب من نادي بتروسبورت، بالقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب عثور عدد من الأهالي بالقاهرة الجديدة، على جثة شخص مقتولًا، بمحيط سور استاد بتروسبورت، تبين أن المجنى عليه هو «محمد ع م» 29 سنة- سمسار عقارات، مصاب بعيار نارى، وبحوزته أوراقه الرسمية.

وبالاستماع لأقوال شاهدي العيان، «محمد يوسف محمد» و«حسن أحمد»، أوضحا أنهما شاهدا المجنى عليه متوقفًا بجوار سيارة دون لوحات معدنية، وفوجئوا بسقوطه أرضا وهروب قائد السيارة الذى كان بصحبته مسرعا.

وأشارا إلى أنهما أسرعا تجاه المجنى عليه واكتشفا مقتله، وعثرا معه على بطاقة رقم قومى أخرى بمكان الواقعة، باسم «أ. س»- وكيل نيابة، مقيم شبين الكوم.

وتبين من الفحص أن وكيل النيابة هو المتهم بقتل المجنى عليه، فتم ضبطه والسيارة التى كان يستقلها وقت الحادث.

وأقر وكيل النيابة «المتهم» بأنه أطلق النار بالخطأ على المجني عليه، وذلك أثناء إخراج السلاح من «شنطة السيارة».

وأضاف: «لم أكن أقصد قتل السمسار.. الرصاصة خرجت بالغلط»، متابعًا، ردا عن سبب وجود الطلقة الثانية: «لما اتخضيت من إطلاق المسدس الرصاصة الأولى، من صدمتي خرجت الرصاصة الثانية».

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت باستعجال تقريري «الصفة التشريحية للمجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة»، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حولها.

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