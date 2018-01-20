أول تعليق من مصطفى بكرى على إعلان الفريق عنان ترشحه للرئاسة

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفريق سامى عنان، حرّ تماما فى إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو حق يكفله الدستور والقانون.



وأشار "بكرى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اختيار الفريق عنان، للمستشار هشام جنينة، نائبًا له، لديه دلالات كثيرة تحدد موقفه من جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد مزيدًا من المفاجآت بشأن تحالفات الفريق عنان.



وكان الفريق سامى عنان، قد أعلن صباح اليوم السبت، في فيديو له نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتزامه الترشح بشكل نهائى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية التي يحددها القانون.



وكشف "عنان"، عن أنه عيّن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات نائبًا له، كما أعلن تعيين الدكتور حازم حسنى، الأستاذ بجامعة القاهرة، نائبًا آخر له، ومتحدثًا رسميًا باسم حملته الانتخابية.





