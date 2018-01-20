القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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السبت 20/يناير/2018 - 11:28 ص

حملة من أجل مصر: «السيسي» رئيس مصر القادم.. والاستقواء بالإخوان خيانة

السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2027593

قال المهندس عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب ومسئول حملة من اجل مصر بمحافظة الفيوم، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية، هو إعلان تحدى وتحمل للمسئولية الثقيلة، التى تحملها بعد 30 يونيو.

وأضاف مسئول حملة كلنا معاك من اجل مصر، في بيان له، من حق اى مواطن ان يرشح نفسه فهو حق دستوري للجميع، لكن السؤال من أنت لكى ترشح نفسك لرئاسة بلد بحجم مصر.

واستنكر عماد حمودة، إعلان شخصيات ترشحها معتمدة على أشخاص محسوبة ومدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد حمودة، أكثر ما يحزنني هو الاستقواء بجماعة كانت ولا زالت تسعى لإسقاط مصر، مشيرا الى ان الشعب المصري قادر علي التفرقة بين الرث والثمين، وسوف يختار من يستطيع الخروج بهذه البلد الى بر الأمان.

وتابع حمودة، السيسي كان من السهل عليه ادعاء البطولة، وارتداء ثوب الزعامة الزائف لكى يظل فى منصبه، لكنه اتخذ قرار الإصلاحات الاقتصادية من اجل مستقبل أفضل لمصر، مشيرا الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي تجاهلت كل الأنظمة خوفا من غضب الشارع، حتى تم إغراق الأجيال القادمة بالديون، وهذا ما لم يرضي به الرئيس السيسي.

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