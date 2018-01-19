يسرا فى ضيافة باتريسيا هاشم: عادل إمام «بس يشاور من بعيد»

حلّت النجمة يسرا ضيفة على برنامج "بصراحة"، الذي تقدمه الإعلامية باتريسيا هاشم عبر إذاعة "فايم إف إم"، للتحدث عن النجاح الباهر الذي حققته أغنيتها "3 دقات" مع الفنان "أبو"، إضافة إلى أعمالها الجديدة، ومشاركتها ضمن لجنة تحكيم برنامج "بروجيكت رانواي" على شاشة mbc.



في البداية، رحبت يسرا بالشعب اللبناني، وأكدت أنها تحب لبنان كثيرًا، ولفتت إلى أن علاقة خاصة تربطها بهذا البلد، وحين تأتي إلى بيروت تبدأ بالتكلم كاللبنانيين. وشددت على أن لبنان بلد عظيم وشعبه يتمتع بالشهامة. وأضافت أن اللبنانيين أقوياء على الرغم من كل الصعوبات التي مرّوا بها، ولا شيء يقهر هذا الشعب العظيم، حيث لا توجد مشكلة تهزّه، فهو شعب يحب الحياة كثيرًا ويقدّسها. وأكدت أنها تستمدّ قوتها من إصرار وقوة الشعب اللبناني في بعض الأحيان.



أما عن مصر بلدها، أشارت إلى أن مصر جميلة وستبقى طول عمرها جميلة.



وانتقل الحوار بعدها حول أغنيتها "3 دقات"، وعن النجاح الكبير الذي حققته في العالم حيث وصل النجاح إلى أميركا وكوريا والصين. وكشفت أن مشاركتها في هذا العمل أتت بالصدفة بعدما كلّمها صديقها رامي سمير، موزع الأغنية، وطلب منها مشاركة "أبو"، فقاطعته وسألته "أبو مين؟". ولفتت يسرا إلى أنها لم تكن تعرفه جيدًا لأنها التقت به مرة واحدة فقط. ووافقت بسرعة بعد أن استمعت إلى الأغنية في الاستديو. وقالت "الحمد لله نجحت الأغنية نجاحًا عالميًا وأنا سعيدة جدًا بهذا النجاح".



وردًا على سؤال "هل وضعت شروطًا مادية أو معنوية للموافقة على تأدية الأغنية؟"، أكدت أنها لم تضع أي شروط، وكل من شارك في الأغنية سعيد بنجاحها الكبير.



وردًا على سؤال هل تعتبر "3 دقات" هي الأغنية المصرية الأولى للعام 2017 في مصر، أجابت يسرا بـ"نعم".



وعن الفنان أبو، أشارت يسرا إلى أنه يتمتع بشخصية جميلة. وتمنت له في العام 2018، المزيد من النجاح. وتمنت أن تستمر صداقتهما، حيث باتت العلاقات الإنسانية نادرة. وكشفت أن "أبو" يضع لمساته على عمل فريد خاص بها. كما تمنت للأمة العربية السلام الدائم وانتهاء الحروب والدمار.



ووجهت يسرا تحية لفريق عمل "3 دقات" وخاصة المهندس نجيب ساويرس. وأشارت إلى أن كل النجوم أعجبوا بالأغنية بشكل استثنائي. وكشفت عن أن الكثير منهم اتصلوا بها وباركوا لها على الأغنية، وقالت باللبناني "ما في حدن ما هنّاني".



يسرا شددتعلى أنها سعيدة بنجاحها عيدًا عن مجال التمثيل، وتحديدًا نجاح أغنية "3 دقات" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تكن نشيطة على السوشيال ميديا، ولكنها حاليًا تتواصل بشكل دائم مع الجمهور.



وردًا على سؤال "هل تكرر تجربة الغناء مرة أخرى؟"، أكدت يسرا أنها ستكرر التجربة ولكن لا تعرف متى وكيف.



وتذكرت يسرا بداياتها، أي قبل التمثيل، عندما نجحت في البداية بمهنة الغناء ووضعوها ضمن خانة الفنانات. ولكنها اختارت أن تمثّل، ولاحقًا طُلب منها أن تركز على مهنة واحدة فاختارت التمثيل. وشددت على أنها ليست نادمة على ترك الغناء من أجل التمثيل.



وفي المحور الثاني، تحدثت يسرا عن مسلسلها الجديد لرمضان 2018، ولفتت إلى أن اسمه المؤقت "بني يوسف"، وهو من إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد علي، وتشاركها البطولة شيرين رضا وأحمد حاتم وغيرهما. وأكدت أنها ومنذ سنوات تقدم عملًا واحدًا في رمضان فقط.



وحول وضع الدراما المصرية وهل لا زالت "بألف خير"؟، أشارت يسرا إلى أن الدراما المصرية لا زالت "بألف خير"، وقاطعتها باتريسيا متسائلة إن كانت الدراما لا تزال كما كانت عليها في السابق. حينها لفتت يسرا إلى أن المناخ تغيّر وتبدل، وحتى المواضيع تغيرت الآن عن السابق. الجميع "عاوز دم وساسبنس" وحتى طريقة معالجة قصص الحب تغيرت، لذا يجب أن نتماشى مع التطورات الراهنة.



وردًا على سؤال "هل سيتكرر التعاون بينها وبين الممثل عادل إمام خاصة أن الجمهور اشتاق لثنائيتهما؟"، أشارت يسرا إلى أنها اشتاقت له أيضًا، وتتمنى أن يجمعها معه مسلسل أو فيلم في رمضان، وقالت "هو بس يشاور من بعيد". وقاطعتها باتريسيا متسائلة عن الأسباب التي تمنع التعاون بينهما، فأشارت إلى أن ذلك يتطلب إنتاجًا كبيرًا.



وأشارت يسرا إلى أنها تتابع الدراما اللبنانية التي تعيش حاليًا طفرة مميزة، وهناك أسماء مهمة في الدراما اللبنانية، والجميع يمثّل بطريقة صحيحة، كما أشارت إلى أن لدى الشعب اللبناني جمالًا يميّزه عن باقي الشعوب.



وفى مداخلة؛ وجهت الممثلة اللبنانية ورد الخال رسالة ليسرا، مؤكدة أن تمثيلها وحده شهادة للفنّ العربي، وأنها تشرفت بفرصة العمل إلى جانبها ضمن مسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش". وأن العمل معها يجعل الفنان يريد العمل معها مرات عديدة. وأضافت "ورد" أن يسرا تتميز بالموهبة، والعطاء والتواضع. وكشفت أنها في بداية التعامل معها شعرت برهبة، ولكن بعدها حولتها لعطاء أكبر واستفادت منها على الصعيد الفني والإنساني.



وشددت "ورد" على أن هناك أسماء كثيرة أقلّ شهرة من يسرا بكثير، ولا يمكن التحدث معهم بسبب تكبرهم. وختمت رسالتها بأنها تحبها كثيرًا وتفتخر بأنها عملت معها يومًا ما.



وردت يسرا على الرسالة بالقول "يا حبيبة قلبي يا ورد"، وأشارت إلى أن ورد الخال فنانة عظيمة، ومن أهم الفنانات الاتى عملت معهن. ولفتت إلى أن "ورد" تركت بصمة في قلبها، وهي جميلة قلبًا وقالبًا. وأنها اشتاقت لجلستهما سويًا في منزل "ورد" ولحديثهما وضحكتهما.



بعدها انتقل الحديث عن مشاركة يسرا في لجنة تحكيم برنامج "projects runways" إلى جانب المصمم العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء التونسية عفاف جنيفان، وأشارت يسرا إلى أن تجربة "بروجيكت رانواي" أسعدتها كثيرًا، خاصة أن التوافق سيطر على أعضاء اللجنة، والبرنامج لاقى نجاحًا في الموسم الثاني. وتمنت أن تشارك في الموسم الثالث، ولكن أحدًا لم يتحدث معها فى هذا الموضوع حتى الآن.



يسرا كشفت أن علاقة صداقة تربطها مع العارضة عفاف جنيفان، وقالت إنها إنسانة مشهورة جدًا في عالم الأزياء. أما المصمم العالمي إيلي صعب فهي تحب شفافيته وطيبته وإنسانيته، وعلى مستوى الفن في التصاميم لا يعلى عليه. وتمنت أن ترتدي من تصاميمه في جميع مناسباتها.



وردًا على سؤال حول الأزمة التي واجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مصر، وموقفها من الموضوع حيث منعت عن الغناء لمدة شهرين بسبب إساءتها لمصر، أكدت يسرا أن شيرين سيدة مصرية تتمتع بموهبة فذة، ولا تقصد ما قالته، وهي تعشق بلدها، ورفعت اسم بلدها، وما حصل معها زاد عن حده، معتقدة أن هذه القضية أصبحت قديمة وحُلّت.



يسرا شددت على أن صداقة تربطها مع عدد كبير من الفنانين اللبنانيين، وذكرت منهم راغب علامة، ماجدة الرومي صديقة عمرها، اليسا، مايا دياب وغيرهم.



وختمت الحوار بتوجيهها كلمة إلى الشعب اللبناني، معبرة عن سعادتها بنجاح أغنية "3 دقات" وقالت إن اللبنانيين أحبوا العمل وهي تحب الشعب اللبناني كثيرًا.